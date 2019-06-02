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02.06.2019,  
13:22
Текст:  Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовская бригада спецназа стала гвардейской

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Базирующаяся в Тамбове бригада специального назначения получила почетное наименование "гвардейская". В торжественной обстановки к знамени соединения прикрепили черно-оранжевую ленту - уже 250 лет эти цвета в русской армии символизируют дым и пламя. И того, и другого в работе спецназовцев хватает.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- Почетное наименование присвоено бригаде за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая заслуги в мирное время, - рассказали в Минобороны РФ.

Тамбовский спецназ участвовал во всех вооруженных конфликтах новейшей истории, на обелисках выбиты фамилии погибших в Афганистане и Чечне, в музее соединения собраны трофеи из Грузии, Крыма и Сирии.

Подарком к празднику стали переданные в бригаду новейшие броневики "Тайфун". 26-тонная боевая машина на базе КамАЗ оснащена, как люксовый внедорожник: коробка-автомат, регулируемая подвеска, два кондиционера, видеокамеры по кругу. 450-сильный турбодизель разгоняет огромный грузовик до 105 км/ч. Экипаж и 14 человек десанта защищены не только от стрелкового оружия вплоть до пулемета, но и от мин. Пол десантной капсулы устлан мягким, как в хорошей гостинице, материалом - в нем застревают осколки. Запаски у "Тайфуна" нет - шесть огромных колес сделаны двойными, дырки от пуль в них затягиваются сами, а воздух подкачивается автоматически.

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