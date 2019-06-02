На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом

В Новороссийске на улице Элеваторная произошла авария с участием бензовоза. В результате ДТП произошел разлив мазута на площади около 20 квадратных метров, сообщили в МЧС.

По словам очевидцев, водитель грузовой машины пытался уйти от столкновения с пешеходом и врезался в бетонный забор. Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.

- В результате ДТП погибших нет, пострадавший водитель автомобиля доставлен в городскую больницу. Сотрудники специализированной организации обработали место розлива песком и сорбентом, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС. - Сейчас мобилизованы две оперативные группы по мониторингу Черного моря. В западном районе на месте стока ливневки установлены плавучие заграждения.

Всего к ликвидации последствий привлекались 24 человека и десять единиц спецтехники.