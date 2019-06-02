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02.06.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Текст: Михаил Пинкус

В Нижнем Тагиле Свердловской области выясняют обстоятельства гибели восьмилетней девочки, которую ударил по голове выброшенный из квартиры смеситель. Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

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- Трагический инцидент произошел вечером 1 июня в одном из дворов по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Нижнего Тагила, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Предварительно установлено, что погибшая девочка получила смертельную травму в результате падения на нее металлического смесителя, который был сброшен с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

По факту гибели ребенка организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие трагедии. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, отметили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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