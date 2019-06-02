В ХМАО подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям. Полиция задержала вандала по горячим следам, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД региона.

По данным полиции, инцидент в Нефтеюганске произошел вчера. Подросток сжег два венка у памятника воинам-освободителям в сквере Победы. Личность правонарушителя удалось установить сразу. Однако причины своего поступка он объяснить затруднился.

Поскольку задержанный еще не достиг возраста привлечения к ответственности, наказание за его выходку понесут его родители. Им грозит штраф за "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Самого подростка поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.