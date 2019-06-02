В Китае считают сотрудничество с США единственно верным выбором

В опубликованной сегодня пресс-службой Госсовета КНР Белой книге, посвященной китайско-американским торгово-экономическим отношениям, содержится актуальная позиция Пекина по вопросу торговой войны с США. Согласно документу, Китай признает, что ухудшение и эскалация напряженности в торговых отношениях между странами являются были инициированы Вашингтоном в одностороннем порядке. При этом Пекин полагает, что дальнейшее раскручивание конфликта навредит обеим странам и считает, что "сотрудничество является единственным правильным выбором для обеих сторон".

В Белой книге также отмечается, что КНР всегда придерживался разрешения споров путем диалога и консультаций, а ответные "решительные меры" в торговой войне были приняты Пекином исключительно "для защиты своих национальных интересов и интересов своего народа". В тексте недвусмысленно указано, что нынешняя администрация США с момента начала ее работы в 2017 году сразу взяла курс на конфронтацию и систематически угрожала дополнительными тарифами и провоцировала частые экономические и торговые трения между сторонами.

Пекин особо подчеркивает, что готов к дальнейшему диалогу и поиску взаимовыгодных решений в торгово-экономических спорах. Но, как указано в документе, у любых консультаций есть предел, и Китай не пойдет на компромисс по принципиальным вопросам. В тексте сообщается, что Пекин "не хочет торговой войны, но не боится ее, и готов на нее пойти в случае необходимости".