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Рубрика: Спорт

Женская сборная России продолжает подготовку к Евро-2019

Текст: Павел Петровский
Накануне баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. 

Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом - 65:51 (16:4, 28:11, 7:19, 14:17) в пользу хозяек площадки. Самой результативной в составе сборной России стала Мария Вадеева, набравшая 14 очков, которая согласилась после игры прокомментировать итог поединка пресс-службе РФБ:

Фото: РИА Новости
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

- Мне было тяжело из-за смены часовых поясов. Хотелось, и до сих пор хочется, спать, ноги очень тяжелые. Сначала была энергия, а потом меня чуть-чуть "прибило". Но ничего! Сейчас у нас выходные. Привыкну к нашему времени, и все будет хорошо.

Мы играли со шведками два матча. Вчера они были довольно агрессивными - жестче, чем сегодня. Видимо, им было тяжело играть два матча подряд. Но отмечу, что сегодня во второй половине они стали действовать жестче. Может, повлияло, что после первой половины мы вели с крупным счетом и психологически немного расслабились. Приехала, как к себе домой, в свою родную команду. Все меня встретили дружно и радостно. Я сразу после прилета приступила к тренировкам, пусть и не в полную силу. У нас вся команда очень хорошая. Состав обновлен, он стал моложе. Но, конечно, надо еще много работать, кое-что исправлять в нашей игре. Мне надо было слетать в США, потому что там у нас в клубе новый тренер, и я тоже хочу показывать себя, доказать, что русские люди тоже умеют играть в баскетбол! Поэтому я сделала такой выбор. Но считаю, что за месяц сумею выучить все комбинации. У нас уже есть "химия"! А за месяц мы улучшим ее в десять раз.

Не хочу думать, что будет дальше. Будем идти от игры к игре, настраиваясь на каждую. Да, у нас сильная группа, но не надо заранее складывать лапки. Мы будем готовы, будем бороться и доказывать, что достойны быть на Олимпиаде. Надеюсь, у нас все получится.

Фото: пресс-служба АСБ
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Сейчас в Европе очень много равных команд. И тем интереснее! Не знаешь, кто может "выстрелить". Чемпионат Европы - очень непредсказуемый турнир. Так что главное для нас сейчас - работа, желание и вера в свою команду и свои силы.

В свою очередь, главный тренер нашей команды, Олаф Ланге, остался доволен первой частью сбора национальной команды в подмосковном Новогорске и первой половиной матча против Швеции:

- Мы нашли хороший ритм и показали качественный баскетбол: фундаментом для него стала надежная защита, и на нем мы построили солидный отрыв в счете. Было видно, что обе команды сейчас очень усердно тренируются, в том числе физически. И это вылилось в две разные половины. Наша команда была в целом более свежей, располагала более глубокой скамейкой, и в концовке это сказалось. Мы провели хорошую первую часть сбора в Новогорске, которая завершилась хорошо организованным матчем в спорткомплексе ЦСКА. На данном этапе я доволен всем. Теперь у нас будет четыре выходных, и далее - турниры в Испании и Франции, которые покажут наш реальный уровень.

В первой половине мы забивали свои мячи, а соперницам очки давались трудно против нашей подвижной "зоны". После перерыва, возможно, нам показалось, что игра будет легкой. Но это Швеция - гордая и непростая команда, которая даже без двух основных игроков умеет бороться.

Спорт Баскетбол
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