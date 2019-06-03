ЦБ выпускает в обращение 4 новых памятных монеты из драгметаллов

Банк России 3 июня выпускает в обращение еще четыре памятных монеты: три серебряные и одну золотую.

Одна трехрублевая монета из серебра посвящена 70-летию установления дипломатических отношений России с Китаем. В этой же серии выходит золотая монета номиналом в 50 рублей. На оборотной стороне обеих монет расположены рельефные изображения Спасской башни Кремля на Красной площади в Москве и ворот Тяньаньмэнь на одноименной площади в Пекине. Тираж серебряной монеты - 5 тысяч штук, золотой - 500 штук.

Еще две монеты из серебра выходят в серии "Памятники архитектуры России". На оборотной стороне одной монеты номиналом в три рубля можно разглядеть рельефное изображение фасада здания Главных нарзанных ванн в Кисловодске на фоне панорамы города. Ее тираж - три тысячи штук.

На вторую монету помещено изображение Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря (Нижегородская область) и его отражение в реке Волге. Номинал - 25 рублей. Монета выпущена тиражом в 1,5 тысячи штук.