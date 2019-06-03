Китай занял первое место в мире по числу памятников культурного и природного наследия

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель директора Департамента по управлению заповедными зонами Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР госпожа Чжоу Чжихуа. Она отметила, что сейчас в Китае насчитывается в общей сложности 17 объектов материальной и нематериальной культуры. Более 30 лет назад Китай начал с нуля и достиг всемирно признанных результатов в области защиты, использования и управления всемирным наследием. В настоящее время Китай имеет в общей сложности 53 памятника всемирного наследия, занимая второе место в мире.