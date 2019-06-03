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03.06.2019,  
13:54
Текст:  Николай Грищенко

Море огня: эффектное видео артиллерийского удара появилось в Сети

Редкие видеокадры массового подрыва реактивных 122-мм снарядов типа "Град" удалось сделать оператору финской армии Самули Хаапла. Ролик удалось получить с помощью дрона, который барражировал в воздухе над полигоном, в момент стрельбы системы RМ-70.

Фото: Ахмет Абед/РИА Новости
Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4

Как сообщает Popular Mechanics, на видео показан запуск почти 240 ракет, запущенных финскими артиллеристами ночью. Второй залп обрушивается на опушку леса, и можно разглядеть взрывы, похожие на цветы, которые разбрывают во все стороны смертоносные осколки.

Издание отмечает, что снять результаты поражения артиллерийских ракет и снарядов в "зоне удара" большая редкость. Оператору пришлось запустить беспилотник, за которым летели ракеты.

Стрельба велась из реактивных систем залпового огня RM-70, которые производились в Чехословакии по лицензии Советского Союза. Система состоит из самоходной пусковой установки, установленной на бронированном грузовике Tatra. Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной головной частью М-21ОФ. Стрелять можно как одиночными выстрелами, так и залпом. Радиус действия составляет 22 километра.

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