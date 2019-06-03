Море огня: эффектное видео артиллерийского удара появилось в Сети

Редкие видеокадры массового подрыва реактивных 122-мм снарядов типа "Град" удалось сделать оператору финской армии Самули Хаапла. Ролик удалось получить с помощью дрона, который барражировал в воздухе над полигоном, в момент стрельбы системы RМ-70.

Как сообщает Popular Mechanics, на видео показан запуск почти 240 ракет, запущенных финскими артиллеристами ночью. Второй залп обрушивается на опушку леса, и можно разглядеть взрывы, похожие на цветы, которые разбрывают во все стороны смертоносные осколки.

Издание отмечает, что снять результаты поражения артиллерийских ракет и снарядов в "зоне удара" большая редкость. Оператору пришлось запустить беспилотник, за которым летели ракеты.

Стрельба велась из реактивных систем залпового огня RM-70, которые производились в Чехословакии по лицензии Советского Союза. Система состоит из самоходной пусковой установки, установленной на бронированном грузовике Tatra. Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной головной частью М-21ОФ. Стрелять можно как одиночными выстрелами, так и залпом. Радиус действия составляет 22 километра.