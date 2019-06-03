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03.06.2019,  
10:24
Текст:  Светлана Цыганкова

На учениях в Румынии заметили "загадочную" версию танка M1 Abrams

В Румынии во время многонациональных военных учений была замечена таинственная версия танка M1 Abrams. США представили усовершенствованную версию танка с новым пакетом брони на башне.

Фото: SSGT Jeffrey T. Brady, USAF / wikimedia.org
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Об этом сообщает Defense Blog и называет версию танка "загадочной". По мнению военных экспертов, это модули комплекса активной защиты Trophy, которые помогут защитить бронемашину от противотанковых управляемых ракет. Специалисты предполагают, что замеченный танк - это третья версия модернизации M1 Abrams. Именно эта версия делает его самым высокотехнологичным цифровым танком в мире с превосходной огневой мощью, защитой и мобильностью.

Издание пишет, что совершенствования сосредоточены на энергопотреблении, управлении, системах противодействия вооружениям и улучшенном канале передачи данных о боеприпасах. Это самый надежный из когда-либо созданных танков M1 Abrams, он уменьшит материально-технические затраты военных и позволит подключиться к системам технического обслуживания и снабжения на уровне предприятия.

Длина танка - 9,7 метра и 2,4 метра - в высоту. Экипаж - четыре человека.

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