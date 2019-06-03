Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле

В Подмосковье арестована женщина, бросившая своих годовалых детей в хостеле.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, такое решение принял суд по ходатайству следователя. Против "кукушки" возбуждено уголовное дело по статьям 125 и 156 УК РФ - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Подозреваемая не признает вины. Говорит, что якобы за детьми должна была присмотреть няня. Следователи, тем временем, ищут доказательства ее вины.

Ранее "РГ" писала, что женщина бросила годовалых мальчика и девочку в хостеле в Котельниках. Она оставила их на "ресепшене", а сама якобы пошла за паспортом. Найти женщину удалось только силами угрозыска.