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03.06.2019 20:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле

Текст: Сергей Бабкин

В Подмосковье арестована женщина, бросившая своих годовалых детей в хостеле.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, такое решение принял суд по ходатайству следователя. Против "кукушки" возбуждено уголовное дело по статьям 125 и 156 УК РФ - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

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Подозреваемая не признает вины. Говорит, что якобы за детьми должна была присмотреть няня. Следователи, тем временем, ищут доказательства ее вины.

Ранее "РГ" писала, что женщина бросила годовалых мальчика и девочку в хостеле в Котельниках. Она оставила их на "ресепшене", а сама якобы пошла за паспортом. Найти женщину удалось только силами угрозыска.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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