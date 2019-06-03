Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь"

В Москве 1 июня начал свою работу ежегодный литературный праздник в самом сердце российской столицы - книжный фестиваль "Красная площадь"! Традиционно Республику Беларусь на фестивале представляет ОАО "Белкнига".

На стенде Республики Беларусь представлены новинки белорусского книгоиздания, это более 500 книжных наименований различной тематики! Особое внимание уделено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейским играм и Году малой Родины.

Художественная, детская, учебно-методическая литература, книги по истории, экономике, психологии и многое другое - все это покупатель сможет найти на стенде Республики Беларусь! Более того, при покупке любой книги каждого покупателя ждёт хороший подарок!

Стенд Республики Беларусь всегда пользовался большой популярностью у гостей фестиваля и этот год не стал исключением.

В рамках фестиваля на белорусском стенде прошли автограф-сессии популярного белорусского автора детских сказок и развивающих рассказов для детей Елены Пушкиной. Посетители получили уникальную возможность познакомиться с развивающей азбукой в стихах и картинках и книгами из серии "Волшебный огород бабушки Ярины", получить автограф и приобрести книги автора, сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.

Также на стенде Республики Беларусь состоялась автограф-сессия известного журналиста и публициста Инессы Плескачевской. Ее книга "Исторические прогулки с Франциском Скориной" - это увлекательное путешествие поосновным городам Европы, в которых белорусский первопечатник Франциск Скорина учился, жил и работал: Кракову, Падуе, Праге и Вильнюсу.

Книжный фестиваль "Красная площадь" работает до 6 июня. Белорусский стенд расположен в павильоне 18.