Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь"

На стенде Республики Беларусь представлены новинки белорусского книгоиздания, это более 500 книжных наименований различной тематики! Особое внимание уделено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейским играм и Году малой Родины.
Художественная, детская, учебно-методическая литература, книги по истории, экономике, психологии и многое другое - все это покупатель сможет найти на стенде Республики Беларусь! Более того, при покупке любой книги каждого покупателя ждёт хороший подарок!
Стенд Республики Беларусь всегда пользовался большой популярностью у гостей фестиваля и этот год не стал исключением.
В рамках фестиваля на белорусском стенде прошли автограф-сессии популярного белорусского автора детских сказок и развивающих рассказов для детей Елены Пушкиной. Посетители получили уникальную возможность познакомиться с развивающей азбукой в стихах и картинках и книгами из серии "Волшебный огород бабушки Ярины", получить автограф и приобрести книги автора, сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.
Также на стенде Республики Беларусь состоялась автограф-сессия известного журналиста и публициста Инессы Плескачевской. Ее книга "Исторические прогулки с Франциском Скориной" - это увлекательное путешествие поосновным городам Европы, в которых белорусский первопечатник Франциск Скорина учился, жил и работал: Кракову, Падуе, Праге и Вильнюсу.
Книжный фестиваль "Красная площадь" работает до 6 июня. Белорусский стенд расположен в павильоне 18.