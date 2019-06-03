Матери-кукушке, бросившей детей в хостеле, предъявлено обвинение

Новости

На Кубани мужчина убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору 12:39
В Израиле скончался последний участник восстания в "Собиборе" 12:35
Tinder раскрыл информацию о себе Роскомнадзору 12:34
Умер актер Геннадий Матвеев 12:32
В Самаре столкнулись два трамвая, есть пострадавший 12:32
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей 12:30
В России стартовали продажи обновленного Kia Soul 12:26
У приквела "Игры престолов" появилось новое название 12:25
В Минске ожидают визита президента Таджикистана 12:19
Умер бандит Фрэнк Лукас, которого Дензел Вашингтон сыграл в "Гангстере" 12:16
Путин распределил гранты на культурные проекты 12:15
Вышел первый трейлер фильма "Форд против Феррари" с Бэйлом и Дэймоном 12:05
Эксперт объяснил совещание украинских силовиков из-за видео на YouTube 12:03
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 11:58
НБКИ сообщило о росте долговой нагрузки самозанятых 11:57
Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году 11:56
На границе Крыма задержали украинца с поддельным паспортом 11:52
В орловской колонии уволят всех причастных к воровскому пиру 11:51
Полиция возбудила дело о стрельбе в приморском поселке 11:46
Умер пионер психоделик-рока, лидер 13th Floor Elevators Роки Эриксон 11:41
Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4 11:37
Совет министров обороны СНГ обсудит учения объединенной системы ПВО 11:35
Приморцев осудили за шантаж владельцев "проблемных квартир" 11:33
Помощь врачей понадобилась десяти пострадавшим в ДТП на Дону 11:32
Минск: Награждены лидеры этапа международного ралли на электромобилях 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
03.06.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Матери-кукушке, бросившей детей в хостеле, предъявлено обвинение

Текст: Иван Петров
Следователи отдела по городу Люберцы Главного следственного управления СК России по Московской области предъявили обвинение женщине, оставившей на прошлой неделе в хостеле города Котельники своих годовалых малышей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нерадивой матери вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ 156 "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и 125 "оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что мать-кукушку удалось задержать в подмосковном городе Видное. Женщина оказалась приезжей из Украины, нелегально находящейся в России. Предварительно установлено, что малышей дама родила от одного из выходцев из стран СНГ.

В Следственном комитете напомнили, что 28 мая женщина с коляской с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - пришла в один из хостелов города Котельники. Она попросила предоставить им спальное место. Под предлогом взять паспорт из машины женщина вышла из хостела и не вернулась, бросив своих детей.

Фото: iStock
По факту оставления младенцев в хостеле возбудили дело

"Женщина во время допроса вину не признала. Она утверждает, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни", - рассказали в Следственном комитете.

Следователи продолжают следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего преступления. В понедельник по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Напомним, в середине мая похожий случай произошел в Москве. 31-летняя приезжая с Украины Мария Рудницкая (правда, она в России находится легально) бросила свою дочь (на вид 2-3 года) в поликлинике на Бутырской улице. Оперативники быстро нашли мать-кукушку и задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по тем же статьям - "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставление в опасности". Однако в суде, где рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения Рудницкой и ее бойфренду 27-летнему Шамилю Султанмурадову выяснилось, что прокуратура прекратила уголовное преследование молодых людей. Якобы в их действиях нет указанных составов преступления.

Телеведущий Андрей Малахов в программе, посвященной этому инциденту, не исключил, что так произошло из-за связей Султанмурадова.

Стоит напомнить еще об одном недавнем случае оставления ребенка. Мать привела своего 6-летнего сына в детскую игровую комнату в торговом центре, а забирать не стала. В отношении нее уголовное дело не возбуждалось.

Все дети, которых бросили матери, переданы в медицинские учреждения. В дальнейшем их судьбу будут решать органы опеки.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией