Матери-кукушке, бросившей детей в хостеле, предъявлено обвинение

Нерадивой матери вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ 156 "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и 125 "оставление в опасности".

Ранее сообщалось, что мать-кукушку удалось задержать в подмосковном городе Видное. Женщина оказалась приезжей из Украины, нелегально находящейся в России. Предварительно установлено, что малышей дама родила от одного из выходцев из стран СНГ.

В Следственном комитете напомнили, что 28 мая женщина с коляской с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - пришла в один из хостелов города Котельники. Она попросила предоставить им спальное место. Под предлогом взять паспорт из машины женщина вышла из хостела и не вернулась, бросив своих детей.

"Женщина во время допроса вину не признала. Она утверждает, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни", - рассказали в Следственном комитете.

Следователи продолжают следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего преступления. В понедельник по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Напомним, в середине мая похожий случай произошел в Москве. 31-летняя приезжая с Украины Мария Рудницкая (правда, она в России находится легально) бросила свою дочь (на вид 2-3 года) в поликлинике на Бутырской улице. Оперативники быстро нашли мать-кукушку и задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по тем же статьям - "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставление в опасности". Однако в суде, где рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения Рудницкой и ее бойфренду 27-летнему Шамилю Султанмурадову выяснилось, что прокуратура прекратила уголовное преследование молодых людей. Якобы в их действиях нет указанных составов преступления.

Телеведущий Андрей Малахов в программе, посвященной этому инциденту, не исключил, что так произошло из-за связей Султанмурадова.

Стоит напомнить еще об одном недавнем случае оставления ребенка. Мать привела своего 6-летнего сына в детскую игровую комнату в торговом центре, а забирать не стала. В отношении нее уголовное дело не возбуждалось.

Все дети, которых бросили матери, переданы в медицинские учреждения. В дальнейшем их судьбу будут решать органы опеки.