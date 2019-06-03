Вдали рассыпанные хаты, На влажных берегах бродящие стада, Овины дымные и мельницы крылаты; Везде следы довольства и труда...

В 1942-м, когда старший брат вслед за отцом ушел на фронт, Клава бросила седьмой класс и устроилась в совхоз возчицей. А в 16 девчоночьих лет уже подменяла доярок. Летом вставали в три утра, зимой - в четыре. Коров доили по 4-5, а рекордисток до 7 раз! Потому и спали прямо на ферме, укрывшись ватником, - дойти до дома не было ни времени, ни сил.

Сегодня в центре Караваево - памятник шестерым дояркам, дважды Героям Социалистического Труда, великим женщинам, которые "сами недоедали, а коров кормили как следует".

Коров легендарной костромской породы, выведенной в войну...

А всего с поселком Караваево связана судьба 40 Героев Социалистического Труда. Большинство из которых, конечно, женщины. "Родина" навестила последнюю из живущих героинь, почетного жителя Костромской области, доктора сельскохозяйственных наук Клавдию Васильевну Петрову.

Последний Герой

Мы встретились у входа в музей племсовхоза Караваево. На груди у Клавдии Васильевны Золотая Звезда, полученная в 1949 году. Трудно поверить, что этой обаятельной энергичной женщине в октябре исполнится 92 года. Причем лишь семь лет назад профессор Петрова вышла на заслуженный отдых, отработав в академии 50 лет! Каждый день она вышагивает по лесу три километра, каждое утро обливается холодной водой да еще и огород держит. Великое поколение!

Ее современницы смотрят на нас с музейных стендов. Вот доярка Ульяна Баркова, надоившая в 1937-м от знаменитой Послушницы II 16262 литра молока и побившая американский рекорд 1921 года. Вот и весь "звездный" коллектив совхоза на живописном полотне 1949 года "Торжественное заседание в совхозе Караваево".

- А это я! - улыбается Клавдия Васильевна, указывая на сидящую девушку в желтом платье. - Посмотрите, какая красивая!

В 1942-м, когда старший брат вслед за отцом ушел на фронт, Клава бросила седьмой класс и устроилась в совхоз возчицей. За сеном приходилось ездить на Спасские луга, за 35 километров от фермы. Выезжали затемно, возвращались ночью. Однажды весной телега провалилась под лед, девчонка чудом осталась жива. А в 16 девчоночьих лет ей доверили подменять доярок, вскоре получила свою группу коров...

- Любимицей моей была Метель, больше ста тысяч литров молока дала за свою жизнь. Красивая, белой масти. До чего любила я ее! Так хорошо она доилась: только чиркнешь, молоко так и бежит!

Летом доярки вставали в три утра, зимой - в четыре. Коров доили по 4-5, а рекордисток до 7 раз! Вот и проводили в коровнике большую часть суток, часто спали прямо на ферме, укрывшись ватником, - дойти до дома не было ни времени, ни сил:

- Сами недоедали, а коров кормили как следует!

Раз в месяц каждой доярке выдавали по бидону молока, который обычно везли на рынок в Кострому - выручить немного денег и купить хоть какую-то одежду, обувь.

- Самое тяжелое в работе доярки - недосып. Домой приходишь в первом часу, а в три часа уже сторож стучит: Клава, вставай! Напротив меня доила Маша Галашина (Мария Ивановна Галашина, Герой Труда (1949). - Авт.). Она сядет, возьмется за соски и засыпает, а я кричу: "Тетя Маша, проснись!" Но мы считали такую работу на износ в порядке вещей. Ведь Штейман тоже так работал. Он жил недалеко от фермы - мог даже ночью прийти проверить. Если увидит что-то неладное, ох и отчитывал!

Академия Штеймана

Бюст старшего зоотехника Станислава Ивановича Штеймана стоит в студгородке академии, недалеко от улицы его имени. В 1927 году он приехал в Караваево, не имея ни малейшего опыта работы с животными, и по сути на глаз стал отбирать лучших коров в племенную группу. Человек железной воли, трудоголик, он буквально жил на ферме и смог собрать вокруг себя единомышленников, которых не пугала тяжелая работа. Все они позднее стали орденоносцами и Героями Труда. Уже через десять лет здесь было создано высокопродуктивное стадо, а в 1944 году его признали первой советской породой.

Костромской!

Штейман, кстати, единственный в истории доктор наук, не получивший даже начального образования и не написавший самостоятельно ни одной научной работы. Говорят, его не раз представляли ко второй Звезде Героя; по совести, его бюст должен стоять среди шести прославленных караваевских тружениц. Но умер Сталин, и стране стало не до Героев...

Именно Штейман, скрепя сердце, дал Клавдии Петровой, молодому Герою Труда направление в зоотехнический техникум в Кологрив. И она не подвела учителя: вслед за техникумом окончила московскую Тимирязевскую академию, аспирантуру при ней, уже кандидатом сельскохозяйственных наук вернулась в родной караваевский племхоз, ставший к тому времени учебно-опытным хозяйством Костромской государственной сельскохозяйственной академии...

Сегодня к поселковому Дому культуры ведет недавно обустроенная аллея Героев, продолжившая старую, выложенную еще в 1960 году, аллею дважды Героев Социалистического Труда. Назовем их поименно:

бригадир Ульяна Спиридоновна Баркова,

бригадир Евдокия Исаевна Грехова,

бригадир Лидия Павловна Иванова,

доярка Аграфёна Васильевна Нилова,

доярка Анна Ивановна Смирнова,

скотница Нина Апполинарьевна Смирнова (на момент получения второй Звезды ей было всего 25 лет!).

А рядом - имена однократных Героев, среди которых и наша неугомонная Клавдия Васильевна...

Добронравные костромички

Выведение новой породы в условиях войны стало событием огромной важности. 17 апреля 1945 года Совнарком постановил обеспечить Караваевскому племсовхозу образцовую материально-техническую и кормовую базу. Государство щедро осыпало доярок наградами. Первая десятка героинь получила Звезды в 1948 году. В следующем была награждена и Клавдия Васильевна - от каждой из своих восьми коров она надоила за год по 5564 литра молока.

- Я пока не замужем была, с фермы вообще не уходила. А когда родила, мне ребенка прямо на ферму приносили кормить.

О костромских коровах Клавдия Васильевна говорит с любовью.

- Порода очень добронравная! И здоровая - ни лейкоза, ни туберкулеза, ни бруцеллеза. Конечно, и кормили мы стадо хорошо. Не покормишь - молока не получишь.

Сегодня караваевское молоко поставляется на крупнейшие московские заводы. А в племхозе работают недавние студенты профессора Петровой, выпускники Костромской сельхоз академии. Преемственность сохранилась и на фермах: нынешнее стадо - прямые потомки штеймановских рекордисток. Даже в 1990е годы, когда животных нечем было кормить, а зарплату сотрудникам племхоза иной раз выдавали навозом, ни одну буренку не пустили под нож...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По стандартам 1947 года для получения звания Героя Социалистического Труда совхозная доярка должна была содержать не менее 8 коров, каждая из которых давала в год не менее 5500 литров молока высокой жирности.

За 5000 литров представляли к ордену Ленина, за 4000 - к ордену Трудового Красного знамени.

Бригадиру для представления к наградам необходимо было иметь не менее 16 высокопродуктивных коров, пастуху - не менее 24, зоотехникам и директорам - не менее 32.

Для сравнения: в среднестатистических хозяйствах от одной коровы получали в год около 1000 литров молока.