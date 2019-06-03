У спинального центра им. Л.А. Ворохобова появился международный статус

Статус международного референтного центра AO Spine Center - крупнейшего международного сообщества спинальных хирургов, созданного для обмена знаниями и опытом в области лечения позвоночника, исследования и внедрения новых технологий, первым в столичном здравоохранении получил Московский спинальный центр на базе Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова. Его руководитель Дмитрий Дзукаев рассказал:

- В нашем центре собрана сильная команда профессионалов, чьи достижения и подходы к лечению патологии позвоночника востребованы, как в России, так и на международном уровне. Статус референтного центра AO Spine Center позволит нам обучать специалистов в области спинальной нейрохирургии по всему миру, делиться с ними своими достижениями и уникальным опытом.

В составе AO Spine - около 8000 лучших хирургов, ученых и смежных специалистов в области хирургического лечения позвоночника мира. Участники ассоциации реализуют международные образовательные и научные проекты, разрабатывают продукты, направленные на совершенствование технологий хирургического лечения позвоночника. Теперь рядом с ними будут работать и москвичи. Им есть что показать - центр им. Ворохобова проводит в год более 1000 высокотехнологичных операций.

