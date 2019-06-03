Умер актер Геннадий Матвеев

Заслуженный артист Российской Федерации Геннадий Матвеев скончался 1 июня на 74-м году жизни. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Светлая память!" - сказано в некрологе.

Геннадий Васильевич Матвеев родился 24 мая 1946 года. Окончил Щукинское театральное училище. Служил в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театрах "Ангажемент" и "Вернисаж", театре "Современная опера" под управлением Алексея Рыбникова, других.

В восьмидесятые активно работал на телевидении - играл сказочных персонажей в передаче "Спокойной ночи, малыши". Писал стихи и песни, пел.

На экранах дебютировал в 1971 году в картине "Ох, уж эта Настя!", далее сыграв в почти восьмидесяти фильмах и сериалах, среди которых "Экипаж", "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Дом, который построил Свифт", "Не ходите, девки, замуж", "Ширли-мырли", "Солдаты", "Сыщики", "Эксперты".

Похороны актера состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00.