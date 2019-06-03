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03.06.2019 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В России появился портал национальных литератур народов РФ

Текст: Андрей Васянин
Началось заседание с небольшой экскурсии председателя Оргкомитета Сергея Нарышкина по "Красной площади". Председатель изучил книги в шатре "История Отечества", у секции "Регионы России" побеседовал с директором РГДБ Марией Веденяпиной, возле павильона детской и учебной литературы - с гендиректором магазина "Москва" Мариной Каменевой и в хорошем настроении, сопровождаемый руководителем Роспечати Михаилом Сеславинским, направился в Демонстрационный зал ГУМа.

"Фестиваль "Красная площадь" - значительное событие в жизни всей страны, и сейчас я, пройдя по площади, почувствовал его удивительную атмосферу. И благодарю всех, кто целый год работал, чтобы подарить любителям книги этот праздник", - отметил он. 

Фото: Александр Корольков/РГ
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В повестке дня заседания были заявлены несколько тем. Особое же внимание уделили детской литературе и издательским программам к 75-летию Победы. Сергей Нарышкин сказал несколько слов о конкурсе "История России в стихах", организованном Российским историческим обществом, и напомнил о благотворительной акции РГДБ "Подари ребенку книгу".

Тему детской литературы продолжил заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев. Он рассказал о разработке по поручению Оргкомитета программы поддержки детско-юношеского чтения. Ее готовят Роспечать вместе с Российским книжным союзом, Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества, Русской ассоциацией чтения, РГДБ и другими организациями. При этом несколько проектов в русле концепции уже запущены. Это, например, предстоящий Конгресс по детской книге, который соберет около 1000 специалистов, авторов, художников и издателей из 70 стран мира. Также в сотрудничестве с Болонской книжной ярмаркой идет работа над созданием в России Международной детской книжной ярмарки. Готовится национальная премия в области детско-юношеской литературы, стартовал всероссийский литературный конкурс среди школьников "Класс", победители которого вчера были объявлены на "Красной площади"…

Фото: Анфиса Храмова.
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А сегодня, 3 июня, был запущен долгожданный портал национальных литератур народов Российской Федерации. Директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский подчеркнул, что ресурс представляет 59 национальных литератур и 200 авторов десятков национальностей. Сложнейшая работа инженеров, литературоведов, переводчиков и других специалистов была сделана менее чем за два месяца, и теперь можно читать на русском вещи эскимосских, алеутских, бурятских и других писателей.

- Вот вы представьте - вам за 90, а вы не брюзжите, а пишете такие книги, как гранинский "Мой лейтенант"! - председатель Российского книжного союза Сергей Степашин посвятил свое выступление работе другого оргкомитета (председателем которого он является) - по проведению объявленного в честь 100-летия писателя Года Даниила Гранина. Учреждена специальная премия, готовится полное собрание сочинений, по всей стране идут гранинские форумы и научно-практические конференции. И есть еще одна идея: издать массовым тиражом легендарного "Моего лейтенанта" и раздавать книгу бесплатно, как одну из лучших о войне.

Культура Литература Правительство Минкомсвязи Роспечать Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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