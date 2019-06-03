Двух пострадавших на батуте в Улан-Удэ перевели из реанимации

Двух из шести детей, пострадавших в результате инцидента на батуте в детском городке Улан-Удэ перевели из реанимации в травматологическое отделение. Как сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии, это две четырехлетние девочки.

До этого в травматологии уже находилась одна пострадавшая во время ЧП малышка. Сейчас в реанимации по-прежнему остаются еще два ребенка: семилетний мальчик и девочка, которая получила самые серьезные травмы. Отрицательной динамики у пациентов нет. Дети отключены от аппарата ИВЛ и дышат самостоятельно.

Напомним, 30 мая порывом ветра снесло батут, расположенный возле одного из местных торговых центров. На нем играли дети. Пятерых из них доставили в больницу с травмами. Позже к врачам обратились родители еще одного пострадавшего ребенка.

Возбуждено уголовное дело. В городе проверяют все батуты.