На Курилах рыбаки пострадали из-за неисправного газового баллона

Ожогами различной степени тяжести закончилась для пяти рыбаков-любителей ночевка в бытовом помещении заброшенной базы вулканологов в бухте Медвежья на острове Итуруп в Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, шланг имевшегося на базе газового баллона оказался поврежден. Помещение незаметно наполнилось газом, который воспламенился при попытке зажечь огонь.

Место, где произошло ЧП - труднодоступное, поэтому после получения тревожного сообщения на помощь пострадавшим из порт-пункта Ясный Курильского района выдвинулся катер с медиками и тремя спасателями. Все пострадавшие самостоятельно поднялись на борт судна и были доставлены в Курильскую районную больницу. Врачи диагностировали у них ожоги от первой до третьей степени тяжести.