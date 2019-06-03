СК начал проверку по отказу разместить на турбазе детей с ВИЧ-статусом

Богородский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Нижегородской области начал доследственную проверку информации о том, что администрация спортивной деревни "Новинки" отказалась разместить у себя 50 детей с ВИЧ-статусом. Изначально там должно было состояться мероприятие благотворительного фонда "СТЭП", помогающего людям, страдающим от этой болезни.

Как говорится в сообщении правоохранительного ведомства, сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также этой ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре и прокуратуре региона.

Напомним, об отказе принять на турбазе детей с ВИЧ-статусом сообщила директор фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева. По ее словам, заезд планировался 7 июня, был внесен задаток, но затем из "Новинок" перезвонили и попросили приехать и забрать аванс. Как рассказала "РГ" сама Кузьмичева, официального отказа с указанием причины не было, но на словах ей дали понять, что дело именно в ВИЧ-статусе детей. Теперь она намерена провести запланированное мероприятие в другом месте.

- Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой. Невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто. Необходима более активная разъяснительная работа, - заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

На 5 июня в управлении Роспотребнадзора по региону запланировано совещание с участием Ольги Кузьмичевой, представителей спортивной деревни "Новинки" и Маргариты Ушаковой. Специалисты намерены провести семинар для сотрудников турбазы и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.