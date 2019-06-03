В Ижевске СК проверит информацию о привязанном к кровати пациенте

В Ижевске следователи проверяют информацию о жестоком обращении с пожилым пациентом во второй городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, что санитары больницы на ночь привязали к кровати мужчину, которого госпитализировали перед операцией.

- В результате на его руках образовались телесные повреждения, - говорится в сообщении СК.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.