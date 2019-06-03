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03.06.2019 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве священника

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В мордовском райцентре Теньгушево задержан подозреваемый в убийстве местного священника. Злоумышленник сознался в содеянном и показал место в поле, где закопал тело убитого.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, 44-летний житель райцентра исчез и не выходил на связь с родственниками с 16 мая. Правоохранительные органы получили информацию, что к его исчезновению может быть причастен 45-летний ранее судимый житель Теньгушевского района. В ходе следственный действий он дал признательные показания.

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Тело потерпевшего с ножевыми ранениями следователи обнаружили закопанным в поле в нескольких километрах от Теньгушева.

- По предварительным данным, после убийства подозреваемый на автомашине родственников вывез тело и самостоятельно закопал его на глубину 90 сантиметров. Он также избавился от орудия преступления и своей одежды, - уточнили в СУ СК РФ по РМ, отметив, что после этого в поле были проведены сельхозработы.

Суд заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Мотив преступления устанавливается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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