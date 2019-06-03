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03.06.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми после ЧП опечатали девять башенных кранов

Текст: Надежда Пащенко

В Перми внеплановая проверка выявила более 500 нарушений в работе девяти башенных кранов, сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Фото: https://www.facebook.com
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Эксплуатация опасных строительных объектов, принадлежащих ООО "СДМ", приостановлена на 90 суток до устранения нарушений.

Проверка, инициированная региональными сотрудниками федерального Ростехнадзора, установила, что дальнейшая эксплуатация башенных кранов создает реальную угрозу жизни и здоровью строителей и третьих лиц, находящихся в близости от мест проведения работ с поднятием тяжелых грузов на высоту. Действия компании квалифицированы как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, 27 мая в Перми на улице Решетникова строительный кран рухнул на жилые дома. В результате пострадала женщина, три здания оказались повреждены - их жителям предоставили временное жилье.

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