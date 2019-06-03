В Уфе самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации

Самолет авиакомпании Utair, который должен был вылететь из Уфы в Сургут, задержали из-за поломки подкрылок. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства РБ зампредседателя госкомитета Башкирии по транспорту Альберт Сулейманов.

По его словам, решение не взлетать принял командир судна после того, как при разбеге сработала сигнализация. По предварительной информации, проблема была в подкрылках, которые не сработали. В салоне в этот момент находились 123 пассажира. Никто не пострадал.

Boeing 737-500 должен был вылететь 3 июня в половину четвертого утра по московскому времени, однако на онлайн-табло появилось сообщение, что рейс задерживается. В итоге посадка пассажиров завершилась только в 11 утра по московскому времени.