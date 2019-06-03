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03.06.2019 11:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Уфе самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Самолет авиакомпании Utair, который должен был вылететь из Уфы в Сургут, задержали из-за поломки подкрылок. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства РБ зампредседателя госкомитета Башкирии по транспорту Альберт Сулейманов.

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

По его словам, решение не взлетать принял командир судна после того, как при разбеге сработала сигнализация. По предварительной информации, проблема была в подкрылках, которые не сработали. В салоне в этот момент находились 123 пассажира. Никто не пострадал.

Boeing 737-500 должен был вылететь 3 июня в половину четвертого утра по московскому времени, однако на онлайн-табло появилось сообщение, что рейс задерживается. В итоге посадка пассажиров завершилась только в 11 утра по московскому времени.

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