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03.06.2019 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Томские полицейские обстреляли "Ниву" с подростком за рулем

Текст: Никита Зайков (Томск)
В Томске сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить угнанный автомобиль ВАЗ-21213 "Нива".
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Томской области Фото: Пресс-служба МВД РФ по Томской области
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Томской области

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.

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После того, как в управление полиции поступила информация об угоне автомобиля, правоохранители объявили план "Перехват". Вскоре указанную в ориентировке "Ниву" сотрудники ДПС заметили на одной из улиц областного центра, при этом водитель стал виновником аварийной ситуации. Первая попытка остановить машину не увенчалась успехом: угонщик проигнорировал требования полицейских и только прибавил газу.

Погоня напоминала сцену из остросюжетного кино: полицейским пришлось преследовать "Ниву", на большой скорости мчащуюся по улицам города. На неоднократные требования стражей порядка водитель угнанного автомобиля по-прежнему не реагировал, зато вилял на дороге, выезжал на полном ходу и на полосу встречного движения, и на обочину.

Убедившись, что другой возможности затормозить беглеца не остается, сотрудник ДПС, согласно инструкции, дважды выстрелил в воздух, а затем и в машину. Только тогда "Нива" остановилась. Благодаря грамотным действиям полиции никто не пострадал, а угонщика для разбирательства доставили в отдел.

Оказалась, что он не имел водительского удостоверения, да и не мог иметь - за рулем "Нивы" сидел подросток. В связи с тем, что он не достиг возраста административной ответственности, собранные материалы переданы в отдел МВД по Советскому району Томска и в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь стражи порядка должны принять процессуальное решение в отношении родителей малолетнего угонщика.

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