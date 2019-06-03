В Иркутске столкнулись такси и маршрутка

В Иркутске при столкновении такси с маршруткой пострадали три человека. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД Иркутской области, медицинская помощь была оказана водителю и двум пассажирам такси. Никто из восьми пассажиров маршрутки не пострадал.

ДТП произошло рано утром на улице Советской. Оно попало на камеры наблюдения, запись выложили в соцсетях. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на улицу с проезжей территории буквально перед микроавтобусом.

В полиции агентству также подтвердили, что по предварительным данным, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, который выехал с второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности маневра.