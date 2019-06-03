В Иркутской области ожидаются заморозки до -2 градусов

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Иркутской области до 5 июня возможны заморозки до -2 градусов. Похолодание ожидается ночами в пониженных участках рельефа.

Напомним, в воскресенье на севере региона впал снег. Больше всего неприятностей он доставил автомобилистам, которые уже успели сменить резину на машинах. Социальные сети были полны фотографий заснеженных дорог и леса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Гидрометцентра, снег в начале лета в Иркутской области нельзя назвать типичным явлением, даже на севере, но подобные случаи фиксировались и прежде.

В целом же жителей региона в ближайшие три дня ожидают дожди, местами грозы.