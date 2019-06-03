В Томской области неизвестные похитили дорогу

В Верхнекетском районе Томской области пропала часть железобетонного покрытия на единственной дороге, ведущей в село Катайга. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, вероятнее всего, это дело рук злоумышленников. Проводится проверка.

При этом, по данным РИА Томск, шесть КамАЗов, перевозивших дорожные плиты без разрешительных документов, уже задержаны. По предварительным оценкам, они перевозили порядка 100-150 конструкций. Дорога до Катайги и без этого была неидеальной. В основном это грунтовое покрытие, а железобетонные узкие плиты были уложены в два ряда, в расчете на расстояние между колесами авто.

После того как не стало и этой "надежной" колеи, поселковые власти забили тревогу. По дороге регулярно ездят не только местные жители (население Катайги превышает тысячу человек), но и таксисты, а также большегрузы лесозаготовителей.