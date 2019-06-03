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03.06.2019 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томской области неизвестные похитили дорогу

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Верхнекетском районе Томской области пропала часть железобетонного покрытия на единственной дороге, ведущей в село Катайга. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, вероятнее всего, это дело рук злоумышленников. Проводится проверка.

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При этом, по данным РИА Томск, шесть КамАЗов, перевозивших дорожные плиты без разрешительных документов, уже задержаны. По предварительным оценкам, они перевозили порядка 100-150 конструкций. Дорога до Катайги и без этого была неидеальной. В основном это грунтовое покрытие, а железобетонные узкие плиты были уложены в два ряда, в расчете на расстояние между колесами авто.

После того как не стало и этой "надежной" колеи, поселковые власти забили тревогу. По дороге регулярно ездят не только местные жители (население Катайги превышает тысячу человек), но и таксисты, а также большегрузы лесозаготовителей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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