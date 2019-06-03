На Ставрополье неизвестная химическая жидкость вылилась на дорогу

В городе Минеральные Воды на дорогу и часть улицы Островского разлилась неустановленная химическая жидкость. Как сообщили в пресс-службе Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры, это вещество появилось с промышленной площадки законсервированного предприятия.

"Выявлен факт разлива жидкости неустановленного происхождения, имеющей резкий химический запах, с промышленной площадки недействующего предприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в СКФО провели выездное обследование с использованием аккредитованной лаборатории, но происхождение жидкости пока не установили.

Сейчас природоохранная прокуратура проверяет, исполнял ли владелец объекта все требования природоохранного законодательства.