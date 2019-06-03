Полиция задержала мужчину за сообщение о минировании в Выборге

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

- В ночь на 2 июня 2019 года в отдел ФСБ Выборгского района Ленобласти позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы минировании в городе Выборг, - рассказали в полиции. - Местонахождение звонившего было оперативно установлено, после чего у дома 26 по Приморскому шоссе гражданин был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

В полиции уточнили, что опасных предметов обнаружено не было, поэтому дело квалифицировано как "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Виновному может грозить штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.