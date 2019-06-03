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03.06.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала мужчину за сообщение о минировании в Выборге

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- В ночь на 2 июня 2019 года в отдел ФСБ Выборгского района Ленобласти позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы минировании в городе Выборг, - рассказали в полиции. - Местонахождение звонившего было оперативно установлено, после чего у дома 26 по Приморскому шоссе гражданин был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

В полиции уточнили, что опасных предметов обнаружено не было, поэтому дело квалифицировано как "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Виновному может грозить штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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