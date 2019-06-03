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03.06.2019,  
14:35
Текст:  Светлана Цыганкова

В Арктике атомные подлодки учились применять оружие подо льдом

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Три атомные подводные лодки Северного флота провели учения в Арктике. Они отрабатывали подготовку к действиям в условиях северных широт, исследовали возможность применения вооружения подо льдами.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Об этом сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что в учениях участвовали подводные атомные крейсеры "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск". Экипажи субмарин тренировались всплывать во льдах и искать полыньи в конкретном районе. Учения прошли в мае и завершили зимний период обучения.

Кстати, новый главнокомандующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в День СФ, которому 1 июня исполнилось 286 лет, сказал и о действиях в Арктическом регионе. Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в якутском поселке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота, которые станут обеспечивать безопасность пространства над Северным морским путем.

- Если говорить о планах на летний период обучения, то арктическая направленность в них превалирует. Арктика была, есть и будет районом применения сил и войск флота. Планами текущего года предусмотрены очередные арктические походы и проведение различных учений, - отметил Герой Российской Федерации Александр Моисеев.

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