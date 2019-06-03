В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников

Фонтан в центре Калининграда, струи которого внезапно позеленели, покрасила разведенная пара горожан.

Личности "красильщиков" полицейские установили по записям с камер видеонаблюдения с помощью сотрудников аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 35-летний мужчина и его 28-летняя бывшая жена были доставлены в отдел полиции для разбирательств и дачи объяснений.

Бывшие супруги заявили, что просто хотели пошутить. "Шутка" имела место вечером 29 мая в сквере у памятника "Мать-Россия", а утром горожане с удивлением увидели ярко-зеленые струи фонтана.

Сначала предположили, что в фонтан залит антифриз, но оказалось, что это уранин - флуоресцирующий краситель. Специалисты отключили фонтан и очистили воду.

Сейчас гидротехническое сооружение переливается привычными прозрачными струями, а размер ущерба, причиненного его механизмам, выясняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.