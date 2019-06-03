В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой

В Санкт-Петербурге умер известный скульптор Владимир Горевой. Он ушел из жизни на 75-м году жизни.

О смерти заслуженного художника сообщили в Instagram Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств. Пользователи откликнулись, написав: "В это невозможно поверить... Светлая память мастеру".

Владимир Эмильевич Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве. Но практически всю жизнь прожил в Северной столице. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Здесь создал свои самые знаменитые работы - памятники Феликсу Дзержинскому и поэтессе Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге, императрице Екатерине II - в городе Пушкин, Петру I - в Приозерске, художнику Ивану Айвазовскому - в Кронштадте и другие.

Скульптор был академиком Российской академии художеств, работал в институте, награжден государственными наградами.