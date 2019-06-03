На Кубани мужчина убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору

В кубанском городе Ейске задержан 33-летний местный житель, который обвиняется в убийстве матери, сообщает пресс-служба следственного управления СК по краю.

По версии следствия, мать и сын проживали в одном из домов Ейска. В ночь на второе июня 2019 года между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры мужчина нанес матери четыре удара кухонным ножом в область грудной клетки. После этого он отправился в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору.

"Тело погибшей обнаружил этой же ночью родственник мужчины, пришедший в гости. Он-то и вызвал сотрудников правоохранительных органов и медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ранений", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время молодой мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ). В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.