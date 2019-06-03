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03.06.2019 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер последний участник Керченско-феодосийского десанта

Текст: Юлия Крымова (Керчь)
Фото: Сайт администрации города Керчи Фото: Сайт администрации города Керчи
Фото: Сайт администрации города Керчи

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и близким героя опубликованы на сайте горадминистрации.

- На 98-м году ушел из жизни ветеран, почетный гражданин города-героя Керчи, участник Керченско-феодосийской десантной операции, крымский подпольщик и партизан Александр Григорьевич Лубенцов. Жизнелюбивый и энергичный, он был активным участником городских мероприятий, до последних дней оставался в строю, делился воспоминаниями, - сказано в сообщении.

Лубенцов в составе флотского экипажа КЧФ в ночь с 25 на 26 декабря 1941 года высадился в районе мыса Камыш-Бурун в Керчи, участвуя в одной из самых крупных десантных операций времен Великой Отечественной войны. Бойцы страдали от переохлаждения, но вылив воду из сапог, продолжали наступление, заняли позиции и держались изо всех сил.

Затем Александр Григорьевич возглавил диверсионную группу и действовал в тылу врага. Его отряд пустил под откос девять вражеских эшелонов, боевую технику и транспорт врага. Зимой 1944 года его группа проводила глубокую разведку местности, нанеся на карту минные поля и вражеские укрепления - эти сведения помогли спланировать операцию по освобождению полуострова.   

"Своими действиями тов. Лубенцов показал безграничную преданность Родине, мужество и храбрость с оружием в руках, стойкость, готовность к самопожертвованию в достижении победы над врагом", - значится в боевой характеристике ветерана. Он был отмечен орденами и медалями "Красной Звезды", "Знак Почета", "Отечественной войны" II степени, "За мужество" III степени, "За отвагу", "Маршала Советского Союза Жукова".

Справка "РГ"

Керченско-феодосийская десантная операция проходила с в конце декабря 1941 - начале января 1942 года. Советским войскам удалось освободить от немецких захватчиков территорию Керченского полуострова и открыть новый Крымский фронт. В результате удалось отвлечь часть сил врага от осажденного Севастополя.

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