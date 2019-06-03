В Крыму нашли тайник с 28 тысячами доз вакцины от бешенства

В Бахчисарайском районе обнаружен тайник с 28 тысячами доз неиспользованной вакцины от бешенства, болезни Ньюкасла и сибирской язвы, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю. По документам эти медпрепараты были введены животным.

- Частично просроченные препараты находились в недопустимых условиях - в нежилых помещениях, принадлежащих ГБУ "Бахчисарайский ветеринарный лечебно-профилактический центр, - сообщили в ведомстве. - Они были предназначены для прививок животных против опасных заболеваний - бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы и других. Согласно отчетам ветеринарной службы, вакцина была израсходована по назначению в полном объеме.

Тайный склад обнаружили сотрудники полиции и Россельхознадзора. При расследовании выяснилось, что данные о проведении прививок сфальсифицированы.

- По указанным в актах адресам вакцинация животных не проводилась, подписи на документах подделаны, клички животных и их количество не соответствуют действительностью, - рассказали в Россельхознадзоре.

Кроме этого, некоторых хозяев животных, подписи которых стояли в актах, давно нет в живых.

В контрольном ведомстве считают, что фиктивные прививочные кампании уже сказались на росте заболеваний животных в Крыму.

- Ситуация с заболеваемостью на полуострове вызывает обеспокоенность. За четыре месяца 2019 года зафиксировано 16 случаев бешенства животных, в то время как за весь 2018 год было 35 вспышек. Эпизоотическая ситуация сложная и продолжает ухудшаться, - отметили в Россельхознадзоре.