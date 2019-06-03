В Волгоградской области задержали коллекционера оружия

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Михайловке 55-летнего охранника местного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.

В его квартире и гараже оперативники обнаружили австрийскую винтовку Mannlicher образца 1895 года, штык-нож, три гранаты, мину, пулемет Дегтярева, свыше 150 пистолетных и винтовочных патронов, а также отдельные детали разного оружия времен Великой Отечественной войны. Согласно заключению криминалистов, большая часть оружия пригодна для стрельбы.

Кроме того, силовики нашли в гараже около восьми граммов конопли.

Подозреваемый свою вину признал. По его словам, он проводил раскопки на местах боев. Извлеченные из земли боеприпасы и оружие михайловец взял для личной коллекции. Дикорастущую коноплю он также собрал для собственного употребления.

В отношении задержанного завели четыре уголовных дела по статьям, регламентирующим незаконные приобретение наркотиков, приобретение взрывных веществ и оружия, а также изготовление последнего.