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03.06.2019 18:15
Рубрика: Экономика

И трубой, и морем

Россия покрыла почти половину спроса на газ в ЕС
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Почти половину газа по трубе европейские страны в прошлом году получили из России. Евросоюз хочет снизить зависимость, закупая сжиженный природный газ (СПГ), но, по иронии, только усиливает ее: Россия уже и здесь прокладывает себе дорогу в лидеры. Эксперты считают, что развитие инфраструктуры и глобализация рынка меняют подход к закупкам: важен не столько источник поставок, сколько цена, и России есть что предложить ЕС, говорится в энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ.

ЕС - крупнейший в мире импортер газа (покрывает более половины внутреннего спроса внешними закупками). 86 процентов импорта идет по трубопроводам. По итогам 2018 года доля России составила 43 процента, говорится в отчете гендиректора Еврокомиссии по вопросам энергетики. Следом идет Норвегия - 33 процента. Около 14 процентов импорта приходится на СПГ, причем в IV квартале 2018 года закупки резко выросли. Здесь лидером остается Катар - 22 процента, на втором месте - Россия с долей 17 процентов, далее Нигерия и США. Если суммировать доли России в поставках по трубе и в сжиженном виде, то получится, что страна покрывает более 44 процентов спроса ЕС на "голубое топливо".

Фото: iStock
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Большинство прогнозов предполагают, что импорт газа в ЕС будет расти из-за падения внутренней добычи и планам перейти на более "чистое" топливо. "В соответствии с логикой борьбы с изменением климата должен происходить сдвиг от нефти и угля к газу. Но политизация мировой торговли газом создает огромную неопределенность, особенно в Европе", - пишет главный советник руководителя АЦ, профессор Леонид Григорьев.

Основные потребители СПГ заинтересованы в развитии инфраструктуры поставок, но, например, если в Азии расширение СПГ-терминалов оправдано растущим спросом, то в ЕС это скорее вопрос энергобезопасности, которая должна быть обеспечена за счет конкуренции между поставщиками, говорится в бюллетене АЦ. По оценкам Международного энергетического агентства, наиболее значительные резервные импортные мощности для покрытия потребностей ЕС связаны с российским трубопроводным газом и СПГ. Россия выигрывает от доступа к ключевым импортирующим регионам Европы. Кроме того, рыночное и нормативное давление на "Газпром" уже изменило цену (читай - снизило) и условия поставок по контрактам в соответствии с требованиями либерализации рынка газа ЕС, на проектах "Новатека" активно снижается стоимость сжижения газа, а усиление конкуренции в ЕС вынуждает компании развивать газозаправочные сети, терминалы для СПГ-бункеровки и прочее.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз
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