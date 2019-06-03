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03.06.2019,  
14:53
Текст:  Алексей Брусилов

"Сверхзащищенный" бронеавтомобиль не выдержал попадания 23-мм снаряда

Стали известны некоторые подробности уничтожения в Ливии новейшего бронеавтомобиля Mbombe, находившегося в боевых порядках штурмующих Триполи войск фельдмаршала Хафтара.

Эта новинка, выпускаемая в Иордании по южноафриканской лицензии, рекламируется на рынках вооружений как одна из самых защищенных в мире. Например, сообщалось, что MRAP может выдержать подрыв фугаса весом от 10 до 14 кг под колесом или днищем или взрыв 50 кг тротила в 5 метрах от машины. Броня рассчитана на попадание 14,5-мм пуль пулеметов КПВТ и даже, якобы, некоторых моделей реактивных гранат от РПГ-7. 

Фото: SSgt. Reeve, US Army / wikimedia.org
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Однако, как продемонстрировало первое боевое применение, такая защита не совсем достаточна. Конструкторам данной бронемашины есть над чем поработать. На улицах Триполи Mbombe был поражен в борт не каким-то мощным противотанковым средством, как первоначально предполагалось, а обычным 23-мм малокалиберным снарядом. В Ливии воюющие стороны активно применяют спаренные автоматические зенитные пушки ЗУ-23-2, устанавливаемые на различные автомобили.

На появившихся в Сети фото можно увидеть размер входного отверстия в борту броневика. Очень вероятно, что кто-то из находившихся внутри мог получить ранения. Сама машина в итоге была брошена, став трофеем защитников Триполи.
 

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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