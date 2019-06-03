Tinder раскрыл информацию о себе Роскомнадзору

Компания Match Group, LLC - владелец мобильного приложения Tinder - официально включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр организаторов распространения информации был создан в 2014 году в результате принятия "антитеррористического" пакета поправок в законодательство.

Чтобы государственные органы понимали, с кем они имеют дело, и знали, куда направлять свои запросы, организаторы распространения информации, в числе которых социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, обязаны предоставить в Роскомнадзор определенный набор контактных данных. В списке сведений - страна регистрации, юридический адрес, доменное имя, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера, а также общее описание функций сервиса. Эти данные вносятся в реестр.

Включение организатора распространения информации в реестр означает готовность компании работать в российском правовом поле, следовать требованиям национального законодательства, обеспечивать хранение информации в антитеррористических целях.