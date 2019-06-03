США находятся на грани потери статуса "страны без кори"

С начала 2019 года в США зарегистрировано рекордное за 25 лет количество случаев заболевания корью. Если эта тенденция сохранится, Штаты могут потерять свой статус "страны, ликвидировавшей корь".

Число случаев заболевания корью в США достигло нового максимума. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала года зарегистрировано 940 случаев в 26 штатах из 50. "Это самое большое число случаев, зарегистрированных в США с 1994 года, - сообщается на сайте CDC.

19 лет назад Штаты победили эту опасную болезнь. Но в 2014 статистика зафиксировала всплеск заболевания - 667 случаев, по данным CDC. В прошлом году было зарегистрировано 372 случая заболевания корью. Теперь же зафиксировано практически утроение за первые 5 месяцев 2019 года.

Эксперты CDC связали рост числа инфицированных "с путешественниками из Израиля, Украины и с Филиппин, где наблюдаются крупные вспышки кори".

Местные органы здравоохранения США призвали население сделать прививку от кори. "Еще раз хочу заверить родителей, что вакцины безопасны и не вызывают аутизма", - сказал Роберт Редфилд, директор CDC.

В Германии также обсуждаются меры по повышению уровня вакцинации. Министр здравоохранения Йенс Шпан продвигает законопроект, по которому, в случае его принятия, прививки от кори станут обязательными для детей с 1 марта 2020 года. За отказ от вакцинации предлагается ввести штраф в размере до 2500 евро или исключение ребенка из детского сада, сообщает Аugsburger Аllgemeine.

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