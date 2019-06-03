В Индии пропал с радаров военный самолет

Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.

Двухмоторный турбовинтовой транспортник вылетел с аэродрома близ города Джорхат в штате Ассам. На борту самолета находятся пятеро пассажиров и восемь членов экипажа. Отметка самолета пропала с радаров диспетчеров в 12.24 по местному времени (9.54 мск). Тогда же была потеряна связь с экипажем.

На поиски отправлены истребитель Су-30 и самолет специальных операций С-130 индийских ВВС. Пока им не удалось обнаружить следов Ан-32 на земле, пишет The Times of India.

Ан-32 - многоцелевой военно-транспортный самолет разработки КБ "Антонов". В 1984-1992 годах выпускался в СССР, в 2005 году производство было возобновлено на киевском заводе "Авиант". Индия является крупнейшим оператором Ан-32, 105 машин сведены в шесть эскадрилий. В 2016 году однотипный транспортник разбился в индийском штате Западная Бенгалия. Тогда погибли 26 человек.