В Израиле скончался последний участник восстания в "Собиборе"

Последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" Семен Розенфельд скончался в Израиле. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников "Собибора". В этом немецком лагере смерти было уничтожено более 250 тысяч евреев. Мы помним всех погибших, а также героев восстания в "Собиборе". Мы никогда их не забудем", - написал Нахшон на своей странице в Twitter.

Как отмечают местные СМИ, Розенфельд скончался в возрасте 96 лет в больнице Нахаль-Сорек. Его похороны пройдут в понедельник. Церемония прощания состоится в израильском поселке Бней Аиш, где ветеран жил в последнее время.

Напомним, бунт узников "Собибора", который возглавил советский офицер Александр Печерский, считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Сразу же после массового побега 14 октября 1943 года нацисты ликвидировали лагерь смерти, убив всех, кто не решился присоединиться к восставшим.

Как рассказал ранее "РГ" сам Розенфельд, в плен он попал вскоре после начала Великой Отечественной войны. Это было между Могилевом и Смоленском, где его часть пыталась вырваться из окружения. "Первое время почти не кормили, и многие умирали от голода. В октябре и ноябре, когда немца погнали от Москвы, было много пленных", - вспоминал ветеран. В сентябре 1943 года часть узников ликвидированного минского гетто и еврейских военнопленных депортировали в "Собибор". По словам Розенфельда, восстание готовилось в тайне, однако он почувствовал, что что-то назревает.

14 октября вместе с товарищами он бежал из плена. Разбившись на маленькие группы, они стали пробираться к фронту. "Я остался с двумя пацанами 15 и 17 лет, одного звали Болек (Дов Фрайберг). Мы ели кору, ягоды и пили воду из луж. Так мы с Болеком плутали по лесам несколько месяцев, до весны 1944 года, до освобождения Хелма", - рассказывал Розенфельд. После всех проверок красноармейца вновь отправили на фронт. Войну ветеран закончил в Берлине