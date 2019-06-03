В Китае предупредили студентов о рисках выезда на обучение в США

Как сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ", министерство образования Китая 3 июня обнародовало официальное предупреждение для студентов и ученых о рисках выезда на обучение в Соединенные Штаты, призвав их быть готовыми к отказам в визах или сокращению срока их действия. В распространенном заявлении ведомства отмечается, что в последнее время часть студентов, отправляющихся на обучение в Штаты, столкнулась с ограничениями в визе: увеличением сроков рассмотрения документов, уменьшением сроков действия виз и ростом числа отказов в выдаче разрешительных документов.

Это уже 63-е по счету предупреждение по поводу обучения за границей, изданное минобром КНР, с 2003 года. Как полагают аналитики, новое предупреждение должно стать ответом на серию недавних дискриминационных мер, предпринятых США в отношении китайских студентов. Оно также свидетельствует и об эскалации торговой войны между двумя странами.

Согласно статистике Госкомитета КНР по управлению фондом обучения за границей, в 2018 году 10313 человек планировали поехать в Соединенные Штаты на учебу, но 3 процента из них не смогли отправиться туда из-за проблем с визами.

"В первом квартале нынешнего года этот показатель достиг 13,5 процента", - говорится в заявлении ведомства.

В прошлом месяце группа республиканских законодателей представила законопроект, запрещающий лицам, работающим или спонсируемым китайскими военными, получать студенческие или исследовательские визы в США.

Очевидно, что напряженность между Китаем и США в последние недели возрастает и постепенно усложняет взаимодействие между ними не только в экономике, но и в гуманитарной сфере. Это нанесло ущемляет достоинство китайских студентов, обучающихся за границей, нарушает их законные права и интересы, а также вызывает охлаждение научного взаимодействия двух стран.

То, что минобразования Китая выпустило предупреждение для студентов о рисках выезда на обучение в США, является необходимой мерой для защиты их интересов. Сейчас Китай является одним из крупнейших "источников" иностранных студентов в Соединенных Штатах - примерно одна треть от общего числа обучающихся. Обмены и сотрудничество между двумя странами в сфере образования уже стали важной частью торговли услугами. И сейчас некоторые американские политики давят на Китай не только в торговой и научно-технической, но и в образовательной сферах. Они очернили Институты Конфуция, назвав их инструментом китайского правительства для расширения своего политического влияния в США, а приехавшим оттуда студентам приклеили ярлыки шпионов. С "помощью" этих политиков даже были открыты несколько лабораторий, где работают этнические китайцы.

Но попытки этих политиканов очернить КНР не ввели в заблуждение дальновидных деятелей в сфере образования. Ректоры ведущих вузов США, в числе которых Гарвардский, Йельский и Стэнфордский университеты, выступили с поддержкой в адрес студентов и ученых из других стран мира, в частности, из КНР. Профессор-ассистент Университета Массачусетса Пол Масгрейв посчитал, что односторонние действия США по ограничению потока китайских студентов поставили под серьезную угрозу свои же вузы, и это может привести к разрушению всей системы высшего образования страны.

КНР готова усиливать образовательные обмены и связи со всеми странами мира, включая США, только это должно быть проведено на основе двусторонней активности и взаимного уважения. Китай прилагает постоянные усилия для расширения открытости образовательной системы. За 2018 год из Китая отправились на учебу за границу 662,1 тысячи студентов, что на 8,83 процента больше прошлогоднего. В то же время в более чем тысяче китайских вузов, НИИ и других образовательных учреждениях обучилась, стажировались, участвовали в подготовительных курсах и семинарах 492,2 тысячи иностранных студентов из 196 стран и регионов мира. Прирост составил 0,62 процента. Межгосударственное сотрудничество в образовательной области не должно зависеть от мировой политической и экономической конъюнктуры. КНР будет и впредь повышать степень открытости своей образовательной системы, всегда приветствовать студентов, желающих познакомиться с Китаем, и лично участвовать в процессе ее будущего развития.