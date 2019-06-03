3 июня 1927 года в Москве сломали Красные ворота - они мешали прокладке магистрали Садового кольца. Позже, уже в 1930-х, так же разберутся с Сухаревой башней. Москва и окрестности лишатся многих памятников архитектуры. И сейчас, в XXI веке, репрессии в отношении памятников продолжаются. Очередной пример - из Подмосковья.

Красные ворота в Москве поставили в 1709 году - в честь победы в Полтавской битве.

Победе над шведами под Полтавой в этом году 310 лет, но символа ее в городе давно нет. Как не стало символа победы в Отечественной войне 1812 года Храма Христа Спасителя, взорванного в 1930-х. И Триумфальной арки, простоявшей несколько лет на площади Тверской заставы, а потом разобранной. Храм Христа Спасителя в итоге построили новый, арку собрали уже на Кутузовском проспекте. А Красные ворота...

Их переносили с места на место, восстанавливали после пожаров, но все-таки сохраняли больше двух веков. Пока 3 июня 1927-го не снесли навсегда. Как и церковь Трех Святителей, на месте которой теперь вестибюль станции метро. Тоже, кстати, памятник архитектуры.

Станцию открыли в 1935-м на первой линии подземки - от "Сокольников" до "Парка культуры". Интересно, что станцию так и назвали - "Красные ворота". Которых к тому моменту семь лет как не было.

Потом "Красные ворота" переименовали в "Лермонтовскую". В честь поэта, родившегося в доме на площади Красных ворот. К тому времени дом, правда, тоже не сохранился - на его месте поставили одну из сталинских высоток. Напротив нее возвели и памятник Лермонтову, который всем известен по фильму "Джентльмены удачи": "Вон мужик стоит. А вон оно - дерево!"

Эта история - с Красными воротами и домом Лермонтова - возможно, лучше всего иллюстрирует отношение к своему прошлому. От него в этом месте не осталось ничего - ни лермонтовского дома, ни Красных ворот, ни Трехсвятительского храма.

А сегодня стало известно о сносе школы "Сказка" в подмосковной Малаховке. Это старинный деревянный купеческий особняк постройки начала ХХ века, где, работал художник Марк Шагал. Фото сноса "Сказки" опубликовал известный москвовед Александр Усольцев.

А тем временем, в подмосковной Малаховке просто взяли и снесли старое здание школы «Сказка». Больно смотреть 😞 pic.twitter.com/DdPvP6AADZ — Саша Усольцев (@usolt) 3 июня 2019 г.

О том, что от здания могут избавиться, говорили давно. Оно находилось в критическом состоянии, крыша протекала, а из-за того, что помещение небольшое, школьникам приходилось учиться в две смены. Новое здание было необходимо и потому, что рядом построили большой жилой комплекс - количество учеников выросло.

Восстановить старую школу местные власти не захотели. Активисты просили признать "Сказку" объектом культурного наследия и сохранить. Здание включили в список так называемых "вновь выявленных объектов".

Но это не помогло сохранить и отреставрировать старое здание школы. Чтобы разместить в нем школьный музей или, например, музей дачной жизни Малаховки, где бывали Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Иван Бунин.

Теперь тут, судя по всему, появится самая большая школа в районе. И, возможно, еще несколько жилых комплексов, которые постепенно окончательно уничтожат Малаховку как дачную местность.

А еще - историческую память, от которой вообще-то и так мало что осталось.