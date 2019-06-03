Вексельберг назвал санкции США "жизненным кризисом"

Жизненным кризисом назвал российский бизнесмен Виктор Вексельберг свое включение в санкционный список США. Об этом бизнесмен сообщил в интервью британской газете Financial Times.

Он назвал себя космополитом и отметил, что санкции лишили его возможностей, которые очень много для него значили. Также Вексельберг отметил, что даже и не подозревал, насколько "сильны антироссийские настроения" в Вашингтоне.

По мнению бизнесмена, поводом для включения в санкционный список послужило его знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил Вексельберг, OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - прим. ред.), хочет создать проблемы для России, но вместо этого создает проблемы для международных компаний.

Сейчас адвокаты Вексельберга пытаются оспорить решение OFAC.

