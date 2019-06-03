Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент"

Компания "Галс-Девелопмент Группа ВТБ" объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте. С 3 июня на пост президента-председателя правления назначен Адамов Виктор Евгеньевич. Главными задачами, поставленными перед новым руководителем, являются: завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов компании, поиск и привлечение новых инвесторов для реализации крупных объектов.

Сергей Валерьевич Калинин занимал пост президента-председателя правления ПАО "Галс-Девелопмент" с 15 июня 2011 года по 2 июня 2019 года. Под руководством Сергея Калинина завершено строительство 13 объектов недвижимости общей площадью около 1,3 миллиона квадратных метров, среди которых "Центральный детский магазин на Лубянке", МФК "IQ-квартал", БЦ SkyLight, ТРЦ "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие знаковые объекты в Москве и регионах.

"Галс-Девелопмент" является ведущей компанией рынка недвижимости, обладающей уникальным портфелем проектов и профессиональной командой. Надеюсь, что мой опыт и знания будут способствовать организации эффективной работы компании на новом этапе. ПАО "Галс-Девелопмент" продолжит свое развитие, сконцентрировавшись на приоритетных задачах, поставленных основным акционером - банком ВТБ", - заявил Адамов.

Виктор Адамов родился 1 июня 1984 года. Окончил Институт профессиональной оценки при Финансовой академии (Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "Финансы и кредит" в 2006 году. Кандидат экономических наук. В 2018 году окончил бизнес-школу "Сколково" по программе "Сколково Executive MBA".

Адамов начал свою трудовую деятельность с работы в консалтинговых компаниях. В 2007 году был принят на работу в банк ВТБ (ПАО), где прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника управления. В рамках работы в банке занимался вопросами, связанными с корпоративным управлением, реализацией и контролем деятельности непрофильных активов банка ВТБ.

Материалы предоставлены ПАО «ГАЛС-Девелопмент»