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Внучка Чарли Чаплина назвала российских зрителей лучшими в мире

Новости
    03.06.2019, 14:49
Текст:   Олег Усков

47-летняя актриса театра, кино и телевидения, внучка легендарного Чарли Чаплина Аурелия Тьерре вновь посетила Россию - на этот раз артистка приехала в Москву на Чеховский фестиваль, где представила спектакль "Колокольчики и заклинания".

Отметив, что считает российскую публику лучшей в мире. Поскольку наш зритель -  "очень искренний, доброжелательный".

"Я два раза была в России со спектаклями, и это были самые прекрасные из тех, которые у меня были. Публика потрясающая", - приводит РИА Новости её слова. "Скрещиваю пальцы перед нынешним выступлением", - добавила Аурелия.

По признанию актрисы, со своего прошлого визита она запомнила некоторую топографию российской столицы и теперь надеется расширить познания, погуляв по Москве.

"Пока шла из отеля в театр, прошла Пушкинскую площадь и театр имени Пушкина, где мы были в прошлый приезд. Некоторые места я узнаю, и хочется вспомнить, что с ними было связано и как это было", - отметила женщина.

"Колокольчики и заклинания" - третья совместная работа Виктории Тьерре-Чаплин и Аурелии Тьерре, дочери и внучки Чарли Чаплина. Перед этим они создали спектакли "Оратория Аурелии" (2003) и "Шепот стен" (2011).

Аурелия Тьере родилась в 1971 году во Франции. На экранах - с середины девяностых. Снялась в фильмах и сериалах "Народ против Ларри Флинта", "Призраки Гойи", "В ночь с…", "Вновь давным-давно".

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