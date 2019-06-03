В этом году Сухопутные войска получат на вооружение более 2,5 тысячи единиц новой боевой техники, в том числе комплексы противовоздушной обороны, модернизированные танки и БМП, а также реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил главнокомандующий войсками Олег Салюков.

В этом году Сухопутные войска проведут 6 совместных учений. Но только одно из них состоится на российском полигоне. Фото: РИА Новости

С пополнением арсеналов доля современных вооружений у сухопутчиков вырастет до 60, а к концу будущего года - до семидесяти процентов. "В соединения спланирована поставка систем залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и с расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества", - сказал главком в интервью "Красной звезде".

Генерал также рассказал, что для подразделений ПВО промышленность выпускает ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и "Верба". Артиллерийские части оснащают самоходными гаубицами "Мста-С", противотанковые подразделения - ракетными комплексами "Хризантема-СП". Еще Сухопутные войска получают специальную технику с беспилотными летательными аппаратами, комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К". Армия у нас мобильная, поэтому в ее парки поставляют танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Всю эту грозную силу генералы активно используют на маневрах в летнем периоде обучения. Он, напомним, стартовал в войсках 1 июня. Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Иван Бувальцев ранее назвал приоритеты ближайших месяцев. Теплое время года генералы собираются, в том ичсле, использовать для тактических экспериментов. Так, на полевых занятиях и маневрах решено активнее применять разведывательно-ударные контуры, беспилотники и автоматизированные системы управления войсками и оружием.

Понятно, что пускать в ход весь этот арсенал будут главным образом офицеры. Но и у солдат появятся новые возможности проявить инициативу в учебном бою. С помощью и под присмотром офицеров, разумеется. А у сержантов, как уверяет начальник боевого главка, станет больше полномочий в командовании небольшими подразделениями. Младший комсостав решено чаще привлекать и к воспитанию солдат. Речь, конечно, не о стимулировании армейской дедовщины. Скорее - о давно проверенном и хорошо себя зарекомендовавшем войсковом наставничестве.