Володин передал президенту Сербии слова приветствия от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Белград встретился с президентом республики Александром Вучичем и передал ему слова приветствия от российского лидера.

"Я хочу передать слова приветствия президента России Владимира Владимировича Путина, - сказал Володин на встрече с Вучичем. - И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи".

В свою очередь президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку. "Наш товарооборот увеличивается, и надеюсь, продолжит увеличиваться, - отметил он. - Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии".

Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла сегодня в Белград с рабочим визитом. Сразу по прибытии депутаты возложили венки к мемориалу сербским и советским освободителям Белграда.

Далее Вячеслав Володин выступит перед депутатами сербского парламента, а также примет участие в IV заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии. Кроме того, планируется двухсторонняя встреча председателя ГД и главы Народной скупщины Сербии Майи Гойкович.